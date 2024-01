Dopo 8 mesi nessun risultato sull’autopsia a Mario Bertola. La moglie Pina Puccia alle telecamere di Fuori dal Coro (Rete 4)

Grazie Mario Giordano …..la verità uscirà fuori e giustizia sarà fatta ….IO NON MI ARRENDO Posted by Pina Puccia on Wednesday, January 17, 2024

La moglie del compianto Mario Bertola, la Sig.ra Pina Puccia è stata nuovamente intervistata dalle telecamere di “Fuori dal Coro” durante un servizio dedicato agli effetti avversi da vaccino, alle morti improvvise di cui si registra un aumento anomalo, nonché alle proteste per la richiesta di archiviazione delle indagini da parte della Procura per l’ex ministro Speranza. La trasmissione è andata in onda ieri sera su Rete 4.

“Pina non ha smesso di chiedere verità” così comincia l’intervista di Mario Giordano alla Sig.ra Puccia che dal canto suo afferma di voler rispettare quanto Mario gli chiese sul letto di morte, ovvero di cercare giustizia. E infatti Pina Puccia dopo formale denuncia ha chiesto l’autopsia sul corpo del marito, tuttavia continua la Sig.ra Puccia, dopo otto mesi non è arrivato ancora nessun risultato.