Emilio Glorioso, con un secondo posto, si aggiudica il podio del Campionato italiano di Pasticceria e Cioccolateria Seniores

Il Campionato italiano Pasticceria e Cioccolateria Seniores ha visto il trionfo di Marco Deidda alla fiera di Rimini, promosso da Conpait e Sigep. A salire sul podio con un prestigiosissimo secondo posto è stato Emilio Glorioso, 35 anni, originario di Cefalù. Il terzo gradino del podio è stato assegnato a Sabeur Dabbabi, 25enne di origini tunisine, ma residente a Gorla Minore (Varese).

Il tema del concorso per questa edizione è stato “In viaggio verso l’Oriente”, e le prove che i candidati hanno dovuto presentare prevedevano una pièce artistica in zucchero, pastigliaggio o cioccolato – una scultura alta minimo 100 cm e massimo 120cm – preparata e assemblata davanti alla giuria, e una torta al cioccolato con obbligo di sfoglia. In basso il dettaglio della creazione di Emilio Glorioso.

La giuria, composta da maestri delle associazioni Apei e Ampi, ha valutato l’eccellenza delle creazioni presentate dai partecipanti. La manifestazione, promossa da Conpait in collaborazione con Cast Alimenti, offre ai pasticcieri italiani un’opportunità formativa unica, stimolando le loro abilità e favorendo l’avvio di carriere di successo. Il presidente Conpait, Angelo Musolino, sottolinea l’importanza di questo campionato annuale come catalizzatore per la crescita professionale nel settore della pasticceria e cioccolateria.