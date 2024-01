Emilio Glorioso: “la Pastry Arena di Rimini mi sta aspettando”

Emilio Glorioso, il giovane Pastry Chef originario di Cefalù, tra pochi giorni sarà impegnato in una delle competizioni di settore più importanti e prestigiose ospitate dal nostro Bel Paese: Il Campionato Italiano di Pasticceria Seniores, che si terrà la prossima domenica 21 Gennaio a Rimini durante il SIGEP, l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce.

Quello di Emilio è un ritorno in gara, infatti dopo essersi aggiudicato ,da giovanissimo, il primo gradino del podio agli Internazionali di Pasticceria Artistica di Marina di Massa (2013), e il secondo posto al Campionato italiano di Pasticceria seniores (2016), Emilio torna nell’arena del SIGEP, sfidando i colleghi in gara, per aggiudicarsi il titolo di campione italiano 2024.

Il tema del concorso per questa edizione sarà “In viaggio verso l’Oriente”, e le prove che i candidati dovranno presentare saranno una pièce artistica in zucchero, pastigliaggio o cioccolato – una scultura alta minimo 100 cm e massimo 120cm – preparata e assemblata davanti alla giuria, e una torta al cioccolato con obbligo di sfoglia.

La premiazione si svolgerà durante la manifestazione, il giorno stesso della gara e il concorrente che si aggiudicherà il primo posto avrà l’onore di rappresentare l’Italia in Asia presso una delle manifestazioni Sigep.

Bio:

Emilio Glorioso, classe ‘89, è nato e cresciuto in Sicilia, e qui ha mosso i primi passi della sua carriera professionale nella storica pasticceria della Famiglia Fiasconaro a Castelbuono (PA).

Dopo svariati spostamenti e numerose esperienze che hanno contribuito ad accrescere le sue abilità di pasticcere, attualmente lavora come Pastry Chef presso Giardino Group. Lievitati e croissant sono la sua passione e aprire un suo laboratorio con vendita al pubblico è il suo grande sogno nel cassetto, un sogno che spera possa finalmente diventare realtà dopo il Campionato.

Che dire… In bocca al lupo Emilio!