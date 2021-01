“Evitiamo che si creino discariche abusive”. La segnalazione di un lettore

(Di Giuseppe Abbate) – Giorni fa ho pubblicato su facebook una delle due foto allegate. Ciò per evitare che il luogo diventasse una piccola discarica abusiva, che Castelbuono Ambiente, che in quella zona provvede ogni venerdì al ritiro dei rifiuti, li ritirasse evitando gesti estremi come si è poi verificato. A tutt’oggi i rifiuti abusivi sono ancora al loro posto con l’aggiunta di un brutto cartello che qualcuno ha ritenuto inopportunamente ivi collocare.

Non credo che Castelbuono Ambiente abbia fatto il suo dovere e questi disservizi rischiano di provocare altri frequenti incivili comportamenti e danno del servizio una immagine decisamente negativa.