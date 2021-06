Furto e rapina alla Q8, dopo 7 anni si indaga per i complici

L’eclatante furto di sigarette avvenuto nella notte del 29 agosto 2014 presso il distributore della Q8 a Castelbuono potrebbe avere un seguito di indagini per via di una informativa di indagine a firma del maresciallo Nese oggi comandante della stazione dei Carabinieri di Campofelice.

L’azione criminosa avvenne sfondando la porta d’ingresso con un mezzo rubato dopo di che i banditi fuggirono impedendo alle forze dell’ordine di inseguirli con l’ausilio di vari stratagemmi quali camion dell’immondizia messo di traverso e gasolio versato in strada.

Qualche mese dopo, il titolare della pompa di benzina fu anche rapinato nei pressi della filiale dell’Unicredit e per quei fatti A.M. fu condannato dal GUP di Termini Imerese Sabina Raimondo a cinque anni e quattro mesi di reclusione con risarcimento della parte civile.

Lo stesso giudice Raimondo in quel processo dispose la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le dichiarazioni rese da un teste ritenuto inattendibile.

A.M. che attualmente sta scontando la condanna a seguito di sentenza divenuta definitiva non ha mai rivelato nessuno dei nomi degli altri componenti autori di quei fatti criminosi.

Maggiori dettagli sul Giornale di Sicilia con articolo a firma di Giuseppe Spallino.