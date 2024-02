Geraci Siculo, costituita la prima comunità energetica: “Fonti rinnovabili per tutelare il nostro territorio”

Nasce la prima associazione di cittadini che unisce le forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia che non sia prodotta da combustibili fossili

Geraci Siculo, 23 febbraio 2024 – A Geraci Siculo è stata costituita la prima comunità energetica. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera che da ufficialmente il via alla nuova “struttura” che ha come obiettivo il migliore e più efficiente sfruttamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità. L’atto costitutivo è stato firmato, davanti al notaio Francesco Minutella, da 53 soci. Il consiglio direttivo è costituito dal sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa e dai soci Bartolo Piscitello e Nunziatina Giaconia. Le comunità energetiche sono state create per permettere, anche ai privati cittadini, di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Oltre a sfruttare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico e promuovono la condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale. La loro diffusione permette di soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione e di proporre nuovi modelli socioeconomici incentrati sulla sostenibilità e la circolarità, senza ricorrere all’utilizzo dei combustibili fossili. Per la comunità energetica di Geraci Siculo, sono tre gli status che vengono riconosciuti ai soci: silver, ossia argento, per coloro i quali condividono i propri consumi di energia elettrica all’interno della comunità energetica; soci gold, ossia oro, per quelli che partecipano all’investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di energia rinnovabile; soci platinum, quindi platino, per coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della comunità energetica. “L’attenzione al rispetto dell’ambiente è sempre stata una priorità per la nostra comunità – dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – La nascita di questa prima, e mi auguro non ultima, comunità energetica, permetterà ai cittadini di poter disporre sempre di energia pulita”.

Per info

M.F. 333 2188167

G.V. 329 2325823