Geraci Siculo, denunciato 32enne per detenzione e spaccio di stupefacente

I Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana, hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 32enne di nazionalità egiziana, già noto alle forze dell’ordine.

I Militari, nel corso di un servizio antidroga nel comune di Geraci Siculo, hanno effettuato un controllo sulle persone in transito sui pullman di linea notando il giovane che scendendo da un automezzo proveniente dal capoluogo siciliano, alla vista dei carabinieri mostrava nervosismo e disagio.

Identificato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 130 grammi di hashish occultati nelle tasche laterali dei pantaloni.

La droga è stata sequestrata e sarà trasmessa al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative; sono in corso le indagini per accertare dove l’indagato si sia approvvigionato del “fumo”.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.