Gratteri, Angelo Curcio ufficializza la candidatura a Sindaco con la lista civica “Gratteri Futura”

In data 2 maggio a Gratteri, Angelo Curcio ha firmato l’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco con la lista civica “Gratteri Futura”.

La lista risulta così composta:

Angelo Curcio – Candidato sindaco

Giuseppe Castelli – Assessore designato

Teresa Muffoletto – Assessore designata

Giacomo Santoro – Assessore designato e candidato al Consiglio Comunale

Giacomo Baudone – candidato al Consiglio Comunale

Michele Cannici – candidato al Consiglio Comunale

Sofia Cimino – candidata al Consiglio Comunale

Mariarosaria Cirincione – candidata al Consiglio Comunale

Maria D’Angelo – candidata al Consiglio Comunale

Giuseppe D’Angelo – candidato al Consiglio Comunale

Maria Failla – candidata al Consiglio Comunale

Leonardo Rinchiusa – candidato al Consiglio Comunale

Ciro Serpegini – candidato al Consiglio Comunale

Sarà, dunque, questa la squadra che parteciperà alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Gratteri il 28 e 29 maggio.

“L’accettazione della candidatura a Sindaco, mi onora e mi responsabilizza – afferma Angelo Curcio nella sua lettera di presentazione ai gratteresi – e credo rappresenti il riconoscimento delle energie spese, degli sforzi profusi, del lavoro coerente compiuto nel corso degli anni vissuti a Gratteri.”

A spingere il candidato, è stata anche la grande e attiva partecipazione dei giovani gratteresi che hanno scelto liberamente di spendersi attivamente per il progetto politico in questione. Giovani che lo stesso Curcio definisce “speranza attraverso la quale è possibile pensare di poter cambiare le sorti di questo paese.”

Angelo Curcio, oltre che a gravitare sin da giovanissimo nell’associazionismo locale, ha preso parte alla Giunta dell’amministrazione Aliquò. È stato per diversi anni impiegato presso la Città Metropolitana di Palermo, ma negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Castelverde. La sua esperienza lavorativa, svolta per 45 anni nel particolare comparto tecnico-amministrativo, non può che costituire un valore aggiunto a una squadra che si prefigge, qualora dovesse affermarsi nella prossima competizione elettorale, l’obiettivo di fondare la propria amministrazione sulla programmazione e sulla pronta risoluzione dei problemi che si presenteranno quotidianamente.

Il Gruppo ha già avviato una raccolta online di richieste, consultabile e compilabile sul sito gratterifutura.it, di cui si avvarrà per la stesura del programma, a sancire l’idea su cui “Gratteri Futura” si fonda: l’ascolto e il coinvolgimento della comunità.

Con questo spirito, afferma il candidato Curcio, avrà inizio la campagna elettorale che caratterizzerà il mese di maggio e porterà a scegliere la futura amministrazione del paese madonita.