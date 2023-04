Gruppo Atletico Polisportivo di Castelbuono e Amministrazione comunale al Convegno nazionale SPORTCITY MEEETING – 1 e 2 Aprile 2023

Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e l’Amministrazione Comunale hanno partecipato ad un importantissimo convegno, svoltosi lo scorso fine settimana a Salsomaggiore Terme.

Il tema del convegno si è incentrato sulla promozione dello Sport, e della sua grande importanza come strumento di prevenzione per la salute, inteso non solo come “medicina fisica”, ma anche “medicina mentale”, ribandendo il concetto del “mens sana in corpore sano”.

“Un convegno che ha visto presenti anche altre realtà della nostra nazione e che dimostra quanto sia fondamentale il benessere fisico e mentale delle persone. La presenza dei deputati, di riferimenti del settore dello sport e di manager sportivi associati ci danno la speranza che la politica sul territorio è presente anche con lo sport”, dice il Sindaco di Castelbuono.

Lo Sport è stato oggi definito come “il migliore strumento educativo”, ecco perché bisogna introdurlo anche nelle scuole primarie, sfruttando il suo grande potenziale sociale e inclusivo, che può anche permettere di migliorare le performance scolastiche.

“Il Gruppo Atletico Polisportivo – dichiara il Presidente Antonio Castiglia – ha sempre creduto nello sport come elemento di inclusione sociale. L’attività motoria fatta da grandi, piccoli, al chiuso o all’esterno ha i suoi ritorni benefici per la salute e per il benessere sociale. L’obiettivo come associazione è quello di coinvolgere quante più persone insieme per fare rete sportiva. Grazie all’amministrazione su questo fronte possiamo puntare alla riqualificazione degli ambienti comuni del nostro territorio”.

Insieme all’Amministrazione comunale di Castelbuono, che ha sposato in pieno il progetto, siamo reduci da due giorni di meeting nazionale dello SportCity a Salsomaggiore Terme in cui sono stati offerti molti spunti di promozione sportiva che sicuramente potremo sfruttare come Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese per incentivare ulteriormente la pratica dello sport al fine di un miglioramento della qualità di vita.

Complimenti alla nostra componente/associata del Gruppo Atletico, Francesca Zito, per aver condiviso e condotto eccellentemente l’esperienza insieme al Sindaco Mario Cicero e all’Assessore alle Politiche Sociali, Annalisa Genchi.