I primi nomi del Giro podistico dell’edizione 2023

Il presidente del Comitato Organizzatore del Giro di Castelbuono Antonio Castiglia, ha

finalmente svelato tanti nomi che il 26 Luglio gareggeranno nel paese siciliano delle

Madonie.

A livello europeo sarà veramente una gara pazzesca mantenendo ancora una volta la

tradizione della gara.

0Il tedesco Richard Ringer, campione europeo di maratona in carica, sarà il capofila maschile forte del 2h10.21 con cui si imposto la scorsa estate a Monaco di Baviera. Questa primavera, sempre in Germania ad Amburgo, ha notevolmente migliorato il suo

personale di maratona portandolo a 2h08.08.Contro di lui i colori azzurri saranno tenuti in alto da liass Aouani (Fiamme Azzurre) primatista italiano di maratona con 2h07.16.e innumerevoli titoli italiani sulle varie specialità del mezzofondo e fondo.

Grandi nomi anche dalla Gran Bretagna con Emile Cairess, che, dopo una brillante e veloce carriera in pista, la scorsa primavera alla London Marathon ha debuttato sulla distanza dei 42195 m concludendo con un ottimo 2h08.03. Con lui, arriverà anche l’altro britannico Marc Scott, con personali di 13.05 e 27.10 sui 5000m e 10000m: Scott sta lentamente spostando le sue mire verso la strada e siamo sicuri che sarà un protagonista in Piazza Margherita il giorno di Sant’Anna.

Dai Paesi Bassi, sarà a Castelbuono anche il maratoneta olandese Bjorn Koreman forte del personale di 2h10.23 sulla distanza : un battagliero che darà sicuramente spettacolo e filo da torcere a tutti.

Un ottimo trio di maratoneti azzurri

nobiliterà anche la gara castelbuonese

con l’ex campione europeo Daniele

Meucci (Esercito), e con gli azzurri

Nekagenet Crippa (Esercito) e Daniele

D’Onofrio (Fiamme Oro).

Esistono quindi tutte le premesse per

una gara spettacolare ed emozionante

come sempre a Castelbuono: livello

europeo veramente stellare come non

mai.

Il presidente Castiglia ci rimanda poi ai prossimi giorni quando verrà svelato anche il

cast delle gazzelle africane.

SPONSOR PRIVATI