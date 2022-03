Il circolo PD di Petralia Soprana interviene sulla scelta di Agnello di lasciare il gruppo di maggioranza

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Apprendiamo da un articolo di stampa, della decisione del Presidente del Consiglio Leo Agnello, di terminare l’esperienza politica intrapresa 10 anni fa con il gruppo “Continuare insieme con Pietro Macaluso Sindaco”.

Le motivazioni riportate nel comunicato si sintetizzano in: “in quanto non vi è più la stessa visione sinergica e politica utile per il futuro della nostra comunità.“

Innanzitutto vogliamo sinceramente e con il cuore ringraziare Leo per la collaborazione data all’amministrazione comunale e per il rapporto intrattenuto da figura istituzionale importante qual è il presidente del Consiglio.

Qualche perplessità, e non solo qualcuna, la nutriamo rispetto alle motivazioni date, considerato che fino ad un mese dalle nuove elezioni ciò che si è fatto è stato condiviso da tutta l’amministrazione compreso il presidente del Consiglio.

Leo precisa inoltre che “Trattasi – di una dichiarazione di indipendenza rispetto al gruppo Continuare Insieme” e aggiungiamo “indipendenza sia” perché in questo periodo l’indipendenza e la libertà corrono di pari passo.

Ci spiace comunque e non lo diciamo con rancore, che a fronte di possibili incontri con Leo e il suo gruppo affinché potessero affiorare e perché no, limare eventuali criticità, si sia dovuto apprendere da un articolo di giornale, una decisione che riteniamo assolutamente normale, perché alcune distanze politiche non si cancellano ferma restando che la lista civica è, nel caso, la scelta appropriata.

Il presidente del Consiglio era sicuramente il naturale candidato sindaco della stessa coalizione esauriti i due mandati possibili del sindaco Pietro Macaluso, e ciò forse sbagliando, la si dava per scontata.

Il governo regionale però, di certo più vicino al presidente del Consiglio che non al Sindaco, ha voluto cambiare le regole introducendo di fatto la ricandidabilità per la terza legislatura; ciò ha dato spazio a riflessioni più approfondite, e valutazioni dettate dai risultati ottenuti dall’amministrazione comunale e dal Sindaco, aprendo di fatto alla possibilità di una terza candidatura.

Ciò altrettanto naturalmente, riafferma il vecchio detto “squadra che vince …” Perché se la squadra vince, vince per i cittadini e non certo per l’ambizione personale. Una ambizione che la si potrebbe leggere anche nel Sindaco ma che sicuramente lo stesso ha onorato mettendoci la faccia e tutto l’impegno possibile.

Il disimpegno di Leo lo leggiamo anche in prospettiva, nella costruzione di una nuova alleanza che avrebbe il sapore di un “tutti contro uno”.

E anche su questo non ci sentiamo di biasimare alcuno perché si sa, le competizioni politiche, al netto della “ventata di innovazione”, si costruiscono soprattutto per vincerle, o almeno per provare a vincerle.

Dunque auguriamo a Leo che possa trovare la giusta collocazione e adeguati stimoli per portare avanti la sua passione, che gli riconosciamo, quella della politica, comunque la si faccia.

Il Circolo PD di Petralia Soprana non può che prenderne atto e giovarsi di far parte di una alleanza civica che ha ben lavorato e di un candidato sindaco che siamo certi, rinnoverà il suo impegno per continuare a far crescere il nostro Paese.

Auguri Leo, nella diversità siamo convinti che avremo modo di confrontarci.

Il Circolo PD di Petralia Soprana