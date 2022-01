Il comune di Castelbuono si dota di un fuoristrada usato per manutenzione servizi idrici

Il comune di Castelbuono ha acquistato un fuoristrada usato, si tratta di un Suzuki Jimny 4WD a benzina per un importo complessivo di 6800 euro.

Come si legge in determina il mezzo è stato acquistato per permettere al personale addetto di svolgere attività di manutenzione ordinaria del servizio idrico, tra cui, la necessità di raggiungere i serbatoi idrici e le sorgenti dislocate nel territorio comunale e in diverse contrade con terreno spesso sconnesso e impervio. Viene chiarito in determina che i due mezzi utilizzati finora (Fiat Panda) versano in condizioni di usura tale da essere a breve alienati o rottamati.

Già nel 2019 il comune di Castelbuono si era dotato di un altro fuoristrada usato da utilizzare per i servizi di manutenzione del patrimonio e della rete idrica.