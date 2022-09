Il giro della trottola: il secondo romanzo del maestro Francesco Licciardi

Ascolta l'articolo

Dopo “Anime tra le stelle” pubblicato nel 2015, Francesco Licciardi si ripresenta al pubblico lettore con il suo secondo romanzo dal titolo: IL GIRO DELLA TROTTOLA. La storia di fantasia, ma basata su alcuni aneddoti reali, un po’ noir e un po’ d’amore, è ambientata nella Sicilia del primissimo dopoguerra. A Roccalone, un paese vicino il mar Tirreno, viene ritrovato inspiegabilmente morto il corpo di Giovannino, un ragazzo scomparso dal paese pochi mesi prima. Cosa gli sarà successo? Chi può essere stato ad assassinarlo? Toccherà a Ciccio, reduce dalla guerra e innamorato della bella Vincenzina, scoprire la verità in nome della giustizia.

Tra gli odori e i colori, di quella terra di metà ‘900, tra indagini e inganni, nascerà anche un’amore inaspettato, sincero e genuino.

La stesura del romanzo, per la quale Francesco Licciardi ha impiegato circa nove mesi, tra scrittura e revisioni, vuole essere una dedica alla memoria dei suoi defunti nonni.

L’opera è già ordinabile on line sul sito www.youcanprint.it, e tra qualche giorno anche su Amazon, IBS, La Feltrinelli, Mondadori store e su oltre 300 store on line.

