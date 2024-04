Il Giro podistico Internazionale di Castelbuono verso l’edizione numero 98

Quando mancano poco meno di quattro mesi all’evento, il Giro podistico Internazionale di Castelbuono annuncia quella che sarà la sua “offerta sportiva” per l’edizione numero novantotto della sua lunga storia. L’evento è in programma nella canonica data del 26 luglio che quest’anno coincide con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Una giornata di sport lunga e variegata, che vedrà Castelbuono protagonista già a partire dal mattino; giornata che avrà il suo trepidante epilogo con la gara clou, la competizione internazionale inserita nel Calendario Nazionale FIDAL e Internazionale della World Athletics, che assegnerà la “Coppa Sant’Anna – Trofeo Totò Spallino”.

Ma andiamo con ordine, ricordando che gli orari potrebbero subire, da qui al giorno dell’evento, piccole variazioni. Un menù completo e per tutti i gusti quello pensato dagli organizzatori. Si comincia la mattina del 26 luglio alle ore 11.30 con la non competitiva “Baby Run” per mini atleti a partire dai zero anni: alle 16.30 il programma prevede le gare riservate alle categorie giovanili e agli atleti della Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. A seguire, intorno alle 17.45 l’attesa gara Vintage che vedrà protagonisti gli atleti Master. Per loro cinque giri dello storico percorso, ognuno dei quali misura 1134 metri. Per i partecipanti la possibilità di correre con indosso un completino d’epoca che sarà loro cura portare.

Le iscrizioni alla gara Vintage sono gratuite e dovranno essere effettuate, entro la mezzanotte di lunedì 22/07/2024 all’indirizzo email caltanissetta@evodata.it. La partecipazione è riservata ad atleti di età compresa dai 16 ai 64 anni.

Archiviata la gara Vintage, spazio agli élite con una sostanziale novità. Quest’anno la partecipazione sarà aperta, in aggiunta ai “top”, anche a quegli atleti che nella distanza dei 10 chilometri su strada, vantano un tempo di accredito inferiore ai 36 minuti. Anche in questo caso iscrizioni gratuite, con l’organizzazione che si riserva di predisporre inviti e numero chiuso. Lo start della gara sarà dato alle 19.00, compatibilmente con eventuali esigenze televisive.

IL PERCORSO (LA MARATONINA DEI 10 GIRI)

Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I° – piazza Margherita (arrivo). A partire dal quarto giro i concorrenti doppiati saranno fermati.

Tante manifestazioni una unica regia, quella della società organizzatrice, l’ASD Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese del presidente Antonio Castiglia: “con l’edizione di quest’anno (la 98esima n.d.r.) ci posizioniamo in rampa di lancio per quella che sarà l’edizione numero cento del Giro. Quest’anno abbiamo voluto ampliare l’offerta, con l’obiettivo di richiamare quanta più gente possibile a Castelbuono, atleti, accompagnatori e semplici appassionati. Dobbiamo creare occasioni d’incontro, tra lo sport e quello che può offrire Castelbuono, in termini di accoglienza e svago e il Giro deve essere volano per tutto ciò”.

A tal proposito da quest’anno si è pensato di proporre un vero e proprio turismo “esperienziale”. Nei giorni che precedono e seguono “a Cursa”, si è pensato di coinvolgere accompagnatori e visitatori, in un’esperienza immersiva nel territorio del ”Giro”, fra trekking, parapendio in tandem ed escursioni in e-bike, tutte da effettuare con a fianco esperti del settore. Unico l’obiettivo quello di contribuire a fare scoprire e vivere Castelbuono e le Madonie, in una esperienza unica tra arte, cultura, natura, cibo, tradizione e naturalmente Giro.