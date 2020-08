Il Museo Civico di Castelbuono oggetto di una ricerca scientifica di Vincenzo Vignieri| Scarica l’Ebook

Una valida strategia di management culturale a beneficio della comunità. Il Museo Civico di Castelbuono oggetto di una ricerca scientifica di Vincenzo Vignieri

1 agosto 2020 – Attorno al rapporto tra museo e comunità, il Museo Civico di Castelbuono presenta la ricerca scientifica del dr. Vincenzo Vignieri, economista aziendale dell’Università degli Studi di Palermo, dal titolo Leveraging Collaborative Governance: How Co-production Contributes to Outcomes and Public Value in a Small Town, pubblicata nel volume Enabling Collaborative Governance through Systems Modeling Methods: Public Policy design and implementation (2020, Zurich: Springer).

Lo studio si inserisce come contributo scientifico legato al progetto dell’Asta del 1920, quando i cittadini di Castelbuono acquistarono il Castello dei Ventimiglia attraverso una colletta pubblica, di cui ricorre il centenario.

L’autore, specializzato in management pubblico, ha condotto uno studio approfondito sul modo in cui i musei dei piccoli centri urbani possono migliorare il trasferimento di valore a beneficio della comunità, attraverso la co-produzione di servizi pubblici. Nel lavoro reperibile sul sito dell’editore Springer, è in particolare discusso il caso di studio “Museo Civico di Castelbuono”, con un focus specifico sui processi di coinvolgimento e partecipazione attiva di soggetti esterni nella gestione di servizi museali.

Lo studio mostra il contributo che la governance collaborativa è in grado apportare alla generazione di valore nei piccoli centri urbani, rilevando come la strategia di co-produzione sia un’efficace leva per il miglioramento delle performance dell’istituzione culturale e dei processi di sviluppo della comunità. Autore della ricerca scientifica è il dr. Vincenzo Vignieri, Professore a contratto di Economia Aziendale e Ricercatore post-doc in Management Pubblico e Privato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (DEMS), Università degli Studi di Palermo. Il testo è inoltre scaricabile, in italiano in formato e-book ed in inglese versione originale sul nostro sito www.museocivico.eu

Scarica l’ebook (IT)

Scarica l’ebook (EN)