In piazza Castello “La Serata degli Artisti” per ricordare Giuseppe Fiasconaro

Emozioni, arte, musica e ironia si incontrano in una serata speciale per ricordare Giuseppe Fiasconaro

Domenica 30 luglio, alle ore 21:30, Piazza Castello si trasformerà nel palcoscenico di un evento unico e significativo: il Memorial Giuseppe Fiasconaro – “La serata degli artisti” dedicata al ricordo di una bella persona e un talentuoso performer.

Giuseppe Fiasconaro è rimasto nel cuore di tanti castelbuonesi, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. La sua passione, il suo carisma, il suo ottimismo, la sua perenne allegria e la sua genialità artistica hanno conquistato chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere i suoi talenti e la sua persona.

E’ stato suo fratello Vincenzo Fiasconaro, come si definisce lui, il fratello de “I Fratelli” a presentare l’evento su facebook con il post che potete leggere di seguito:

Non è stata una decisione facile. Ad opporsi in me due sentimenti…la paura di non farcela e l’amore che nutro per te. Alla ffine come prevedibile ha vinto l’amore e per la prima volta mi ritroverò a calcare un palco senza di te…ma lo farò per te. Per ricordare la bella persona che eri. Ho trovato amici speciali a spronarmi e incoraggiarmi come Marco Di Stefano, Mi sono appoggiato a Mario Gugliuzza il nostro quarto fratello, la nostra certezza da sempre. Ho trovato la massima disponibilità dei Barracuda e di tutti coloro ai quali ho chiesto collaborazione. Sarò circondato da tutti gli amici che abbiamo sempre avuto in tutti i nostri spettacoli. Spero solo di essere alla tua altezza.

Vincenzo Fiasconaro