Isnello. Festival delle Filosofie, martedì 14 novembre ospite Carlo Cottarelli

Ad Isnello, MARTEDÌ 14 NOVEMBRE, alle ore 17.30, presso l’Auditorium del GAL Hassin di Isnello, si terrà l’appuntamento con il VI Festival delle Filosofie Palermo, organizzato da @Lympha, che quest’anno coinvolge anche Isnello tra le tappe del proprio dibattito “Sulla Democrazia”.

Per l’occasione, interverrà il Prof. Carlo Cottarelli, illustre economista e già Senatore della Repubblica, che terrà una conferenza dal titolo “Economia e Democrazia”.

“Sarà un interessante momento di confronto su un tema molto importante.” – dichiara il Sindaco Marcello Catanzaro – “L’ Economia è strettamente correlata con la Democrazia, soprattutto in momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui le ragioni economiche sembrano prevalere financo sulla sussistenza dei diritti fondamentali.

Voglio ringraziare l’Associazione Lympha per la sua costante azione di promozione culturale anche nei contesti circostanti le città metropolitane.