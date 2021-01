Isnello. OGGI, 5 gennaio, Concerto in diretta streaming del The Bass Quartet con Rosario Cusimano e Debora Marguglio

L’Amministrazione Comunale di Isnello Vi invita ad attendere l’Epifania in compagnia di un evento esclusivo.

Grazie a Moger Arte e Cultura e al team di See Isnello, oggi 5 GENNAIO a partire dalle ore 18.00, sarà possibile assistere in diretta streaming a un emozionante Concerto del The Bass Quartet, accompagnato alle percussioni da Rosario Cusimano e col soprano Debora Marguglio.

La diretta streaming potrà essere seguita sulle pagine Fb ufficiali di See Isnello e del Comune di Isnello.

Il Comune di Isnello ha pensato di allietare i pomeriggi festivi con una serie di concerti liberamente fruibili in modalità streaming. Dopo l’apprezzato Concerto di Capodanno del Giacomo Cuticchio Ensemble “Arditi e Trame”, oggi si esibirà il The Bass Quartet.

I concerti in streaming rappresentano un sistema innovativo di diffusione delle arti musicali, in grado di raggiungere capillarmente innumerevoli persone, in questo particolare momento contrassegnato da doverose limitazioni relazionali.

Il progetto musicale sviluppato dal The Bass Quartet, in collaborazione con il percussionista Rosario Cusimano e il soprano Debora Marguglio, consisterà in un concerto in cui si alterneranno brani strumentali e vocali con diversi riferimenti a quei compositori che nel 2021 compiono un importante anniversario, Astor Piazzolla (100 anni dalla nascita) e

Camille Saint-Saens (100 anni dalla morte), nonché un doveroso omaggio al Maestro Ennio Morricone recentemente scomparso. Il repertorio comprenderà anche un momento di riflessione e preghiera con la splendida voce di Debora Marguglio e la musica originale di G.Testa, A.Vezzoli.

Il Sindaco Marcello Catanzaro afferma: “Queste Festività, quanto mai particolari e intime, sono state ridimensionate nei loro aspetti più tradizionali. Pertanto, abbiamo pensato di arricchire la kermesse “Isnello Luminaria 2020 Christmas Social Edition” con dei concerti liberamente fruibili in streaming. Dopo l’apprezzato Concerto di Capodanno “Arditi e Trame”, grazie al contributo di Moger Arte e Cultura e del team di See Isnello, potremo goderci direttamente da casa nostra un altro evento musicale unico. Collegandosi sulle pagine Facebook del Comune di Isnello e di See Isnello, a partire dalle h. 18.00 del 5 gennaio, sarà possibile partecipare a un bellissimo Concerto del The Bass Quartet, vecchia conoscenza di Isnello e del comprensorio delle Madonie, accompagnati dal percussionista Rosario Cusimano e dalla cantante Debora Marguglio. In questo periodo di restrizioni, in assenza delle manifestazioni e degli eventi tradizionali, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la nostra comunità in una serie di attività e iniziative all’insegna della condivisione e della partecipazione. Come Amministrazione sentivamo il dovere morale di dare il nostro contributo anche al settore culturale e artistico bloccato dalla crisi pandemica.”

Appuntamento, dunque, OGGI 5 GENNAIO H. 18.00 in diretta streaming sulle pagine Fb ufficiali del Comune di Isnello e di See Isnello.

Tanto il Concerto del The Bass Quartet che il Concerto del Giacomo Cuticchio Ensemble “Arditi e Trame” continueranno ad essere disponibili ai link indicati sulla Pagina Fb See Isnello anche per tutta la giornata del 6 gennaio.

Per saperne di più https://www.facebook.com/SeeIsnello