La Costituente chiede chiarimenti sull’avviso di selezione pubblica di un funzionario contabile per il settore finanziario,  art. 110 comma 2 del TUEL

(Riceviamo e pubblichiamo) – A seguito delle dimissioni volontarie delle dott. ssa Sciortino, responsabile del settore II fino al 20 aprile scorso, l’amministrazione ha emanato un avviso di selezione pubblica di un funzionario contabile da assegnare al settore finanziario.

Malgrado la stessa amministrazione avesse effettuato un concorso per “Istruttore Direttivo Amministrativo” categoria D e pubblicato la graduatoria nel 2021, la stessa da cui fu assunta a suo tempo la dott. ssa Sciortino, oggi sceglie di non scorrere la graduatoria e di utilizzare invece il comma 2 dell’art. 110 del TUEL-Testo Unico degli Enti Locali, malgrado quattro limiti per la sua applicazione:

1. il comma 2 si riferisce a figure dirigenziali e non è coerente con la specifica realtà dell’Ente;

2. si riferisce a incarichi al di fuori della pianta organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente;

3. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Deliberazione di Giunta municipale n. 73 del 14.06.2011), all’art. 16 comma 2 fissa il numero degli incarichi a contratto art. 110 del D. Lgs. 267/2000, “in misura complessivamente non superiore ad una unità” e già nel nostro Comune il responsabile del settore Urbanistica è stato assunto con l’art. 110.

A prescindere dai rilievi normativi, che auspichiamo possano essere verificati dal Segretario generale in capo a cui risiede la funzione di controllo della regolarità delle procedure, la valutazione politica non può fare a meno di rilevare che il nostro Sindaco preferisce scegliere procedure di assunzione basate sulla valutazione da parte dell’organo elettivo, in questo caso il Sindaco stesso, piuttosto che una scelta basata su criteri oggettivi e trasparenti come quelli di un pubblico concorso, peraltro già espletato dall’amministrazione stessa. Sarà infatti il nostro Sindaco che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, configurando così una nomina di tipo “fiduciario”.

Per queste considerazioni abbiamo inviato una richiesta di chiarimenti al Sindaco stesso e al Segretario generale che alleghiamo alla presente.

Il gruppo di minoranza consiliare