la Presidente Co.Tu.Le.Vi, Aurora Ranno in visita presso la sede dello Sportello Antiviolenza “Diana” di Isnello

Nella giornata odierna la Presidente dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi, (Contro tutte le Violenze) Aurora Ranno si è recata in visita presso la sede dello Sportello Antiviolenza “Diana “ di Isnello (PA), per incontrare i volontari del Servizio Civile Universale. Durante l’incontro, che ha avuto luogo presso la Biblioteca Comunale “Cristoforo Grisanti” in presenza del Sindaco Avv. Marcello Catanzaro e dell’Olp Dott.ssa Monica Bannò, Responsabile dello Sportello Antiviolenza, i volontari Verdiana D’Angelo, Domenico Pintavalle, Emanuele Colleca e Rosario Di Gesaro hanno esposto con entusiasmo e partecipazione il loro percorso all’interno del Progetto “Reati culturalmente orientati”.

La Presidente Ranno ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari e di gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale per avere messo a disposizione una sede molto accogliente e dignitosa, indispensabile allo svolgimento delle numerose attività realizzate nel corso dell’anno (tra queste il supporto scolastico rivolto a minori svantaggiati, incontri di lettura Nati per Leggere, incontri e giornate a tema, etc). A seguire è stata poi mostrata alla Presidente la panchina “rossa” inaugurata lo scorso 25 Novembre 2021, alla presenza delle Autorità Civili, Religiose e delle Scuole e realizzata dagli stessi volontari. Panchina posta, non a caso, in prossimità della Statua equestre della “Madre Madonita, simbolo della maternità e dell’identità madonita fortemente legata alla famiglia e alla natura.

“L’Amore non Uccide! “ No alla violenza contro le donne, e’ la frase incisa sulla targa insieme ai loghi del Comune e della Co.Tu.Le.Vi.

A chiusura dell’incontro la Presidente ha salutato i presenti, ringraziandoli nuovamente per il loro prezioso impegno dimostrato, augurando loro di continuare a prestare la loro opera all’interno dello Sportello “Diana” del Comune di Isnello.