La recensione del libro “La neve e il sangue” di Giulia Cacciatore. Il “testamento letterario” di Rosanna Cancila

La professoressa Rosanna Cancila, prima di lasciarci, era stata invogliata dal professore Giuseppe Spallino a scrivere una recensione del libro “La neve e il sangue. La Resistenza letteraria di Gesualdo Bufalino” della filologa Giulia Cacciatore, pubblicato nel dicembre 2021 per Corsiero editore.

Un invito che la professoressa Cancila aveva accolto di buon grado tenuto conto che tratta anche la profonda amicizia tra il grande scrittore Gesualdo Bufalino (“da me amatissimo”, come scrive nella recensione) e il partigiano castelbuonese Cristoforo Carabillò (“era primo cugino di mio suocero, Guido Mitra, in quanto figlio di Maria Mitra, sorella del dott. Mariano Mitra, padre di mio suocero”, come ha scritto in un messaggio privato al professore Spallino, biografo di Carabillò).

La recensione è stata pubblicata nell’ultimo numero della rivista “Mediterranea – ricerche storiche” (n. 58, agosto 2023), edita dalla Cattedra di Storia Moderna presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo e diretta dal professore Orazio Cancila. Si tratta dell’ultimo scritto di Rosanna Cancila e rappresenta il suo “testamento letterario”.

https://www.storiamediterranea.it/wp-content/uploads/2023/08/recesensioni-e-schede.pdf