L’appello di Michele Sarrica al direttore del periodico “Le Madonie”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Gentilissimo Direttore del periodico “Le Madonie”, Mario Lupo, da alcune lettere pubblicate sulle pagine di Castelbuono Live, leggo della decisione di sospendere la pubblicazione del suo glorioso giornale, uno dei pochissimi ad avere raggiunto i cento anni di vita senza godere di sovvenzioni pubbliche.

Grande merito a lei, alla sua stimatissima famiglia e in particolare al suo caro padre, Giovanni, fondatore del giornale, allora il “Bancarello”, del quale mi onora anche il ricordo della sua affettuosa attenzione.

Trovandomi momentaneamente in America, mi è naturale rinnovarle Il ricordo di quanti castelbuonesi, in questa grande Nazione, ricevevano puntualmente il Bancarello. Era il segno tangibile di quella voglia che assale gli emigrati che, grazie al suo giornale, si sentivano più vicini al loro amatissimo paese. In nome di quanti ebbero a cuore il suo giornale, la prego di non recidere questo cordone ombelicale che lega tutti i castelbuonesi sparsi per il mondo alla loro piazza, alla loro casa, ai loro cari ricordi.

Non sarebbe facile abituarsi dall’essere abbandonati da un tale “amico” che da sempre li ha seguiti in tutti i posti in cui hanno eletto il loro domicilio, amico che, personalmente, mi ha prestato la sua attenzione e regalato del suo prezioso spazio.

Far tacere una voce libera come “Le Madonie” significa, per tutti, perdere anche un po’ di libertà.

Grazie, caro Direttore, per quanto Ella ha fatto e farà. Con amicizia, Michele Sarrica.

Michele Sarrica