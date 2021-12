Lettera aperta di un lettore: “Acqua torbida, va richiesto il rimborso per disservizi al comune”

Riceviamo e pubblichiamo da parte del cittadino Domenico Castiglia

Ai Cittadini

Al sig. Sindaco

del Comune di Castelbuono

L’ACQUA INVIDIOSA

Concittadini,

come sapete dalla metà di novembre l’acqua dai nostri rubinetti esce torbida; è un fenomeno ricorrente, ma al quale non ci si deve abituare ritenendolo normale o ineluttabile ogni qualvolta piova più del solito. C’è un evidente disservizio, ormai annoso, un inadeguato impianto di captazione e distribuzione dell’acqua nella rete idrica, l’assenza di impianti e procedure per rendere l’acqua sicura e potabile.

Per richiamare l’attenzione su questi problemi propongo la lettura della seguente storiella, L’ACQUA INVIDIOSA.

L’Acqua, fresca limpida, incolore, insapore, si faceva annusare senza dare fastidio. Era sì un po’ acida, ma non troppo, solo per farsi rispettare e per questo rendeva facile il cammino ad Elettra facendosi sostenere da diversi armati. Solo per gli improvvidi, si era, l’Acqua, fortemente stancata di questo stato e decise di farsi notare. Invidiosa di quanti si presentano con un abito per ogni occasione o cambiano colore al cambio delle stagioni e dei giorni, l’Acqua si è incupita, è diventata torbida, molto dura, assumendo tutte le sfumature del marrone/rosso/arancio/giallo. Ma, fatta eccezione per alcuni stretti conoscitori, primo il cittadino, il secondo cittadino, il cittadino terzo, nessuno la riconosceva; forse perché il cittadino primo aveva detto di evitarla, forse perché gli altri sono nati a Richieri da un certo Vitangelo Moscarda.

Sta di fatto che c’è rimasta male e resta mascherata. Vorrebbe togliersi la maschera e aspetta il nostro aiuto, la nostra attenzione. Riconoscerla per le sue doti naturali e apprezzarla per quello che vale.

In questo senso va la richiesta di rimborso per il disservizio idrico, stimolo e proposta di soluzione dei problemi strutturali. Allegato il modulo, da compilare e consegnare all’Ufficio protocollo del Comune. Nel modulo, nelle formule di calcolo sono evidenziate in giallo le parti variabili in base alla situazione del nucleo familiare.

In attesa di risposta

Il cittadino Domenico Castiglia