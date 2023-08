MGM 2023 day 9. Grandi emozioni ieri nei due match validi per l’accesso al tabellone finale maschile

Il primo ha visto la vittoria in rimonta del tennista di casa Mario Cicero che si è imposto per 4/6-6/2-7/5 sulla sorpresa del torneo Rizzitello al termine di una battaglia sportiva di 2 ore dove il tennista del Campofelice tennis club ha lottato come un leone con un gioco che ha messo in grande difficoltà Cicero che ha avuto la meglio solo nel finale, ma ha avuto però il grande merito di non arrendersi nonostante a tratti il gioco di Rizzitello sembrava non dargli tregua.

Girandola di emozioni anche nel secondo match di giornata che ha visto passare il turno Caratozzolo di Termini su Lanza di Campofelice al termine di un’altra battaglia di due ore dove nel primo set il giocatore di Himera tennis sembrava in controllo per poi crollare nel secondo per grandi meriti dell’avversario e ritrovarsi sotto 4/0 nel terzo ma riuscire incredibilmente a risorgere e vincere 6/4 al terzo, come sempre il tennis, lo sport del Diavolo! Oggi inizia il tabellone finale con i quarti di finale femminili che vedono la tennista di casa Castiglia affrontare una delle favorite del torneo la giovanissima Cinà di Palermo, impresa molto complessa per la giocatrice di Castelbuono che però arrivata fin qui si giocherà speriamo al meglio le sue carte non avendo nulla da perdere; il secondo ottavo vede il derby di Gangi tra Salerno e Castagna. Il tabellone maschile vede due ottavi di finale con il giovanissimo Di Stefano impegnato col “compagno” di club Glorioso di Gangi, in un match molto interessante, così come l’ultimo match serale dove Barreca Rosario di Castelbuono affronta Caratozzolo reduce dalla battaglia di ieri in un match le cui premesse sono intriganti.