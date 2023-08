MGM day 12. Il giovane Davide Salerno in semifinale dopo una grande battaglia sportiva con Giulio Bonanno del tc Campofelice

MGM day 12 Il giovane Davide Salerno del tennis club Gangi ottiene la semifinale dopo una grande battaglia sportiva col finalista di due anni fa Giulio Bonanno del tc Campofelice.

Partita molto intensa e ben giocata dai due giocatori con Salerno che sorprende il più esperto Bonanno nel primo set, ma nel secondo la situazione si ribalta con Bonanno che scappa via sul 5/2 ma poi subisce la rimonta dell’avversario per poi riuscire comunque a spuntarla al tie break. Sarebbe un colpo davvero difficile da digerire per chiunque ma non per Salerno che rientra nel terzo set ancora più agguerrito e con merito ottiene la prima semifinale in carriera, i complimenti vanno anche al suo avversario davvero encomiabile che ha dato tutto, e in questi casi purtroppo il tennis non prevede il pareggio. L’altra semifinale giocata in due giorni per via della sospensione per pioggia vede spuntarla anche qui al terzo a Gattuccio di Palermo su Caratozzolo di Termini.

Anche qui grande battaglia sportiva con il termitano che dopo aver perso il primo set il giorno prima riesce a ribaltare la situazione ma è costretto ad alzare bandiera bianca al terzo anche per via dei tanti match giocati in pochi giorni, ricordiamo infatti che proviene dal primo turno del secondo tabellone di qualificazione. Oggi dalle ore 17 si giocano le semifinali con il derby castelbuonese tra Cicero e Mitra e a seguire Gattuccio vs Salerno. Nel tabellone femminile il forfait per infortunio della testa di serie numero 1 Sprio apre le porte della finale ad Adele Salerno di Gangi che affronterà la Pistolesi di del Tennis Friends di Altavilla domani in finale.