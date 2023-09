Museo Civico: Percorsi nella memoria dell’essenza musicale. Concerto di musica rinascimentale e Barocca

Liuto, Arciliuto, Tiorba

a cura di Silvio Natoli

Iniziativa promossa da BCsicilia, Castelbuono

SABATO 23 SETTEMBRE ORE 17.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono

INGRESSO GRATUITO

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di invitarvi al concerto di musica rinascimentale e barocca a cura di Silvio Natoli, musicista dalla vasta esperienza nel repertorio della musica antica, che vanta collaborazioni con importanti ensemble e solisti per la conduzione di una intensa attività concertistica in Italia e all’estero, suonando per importanti associazioni concertistiche e festival di musica antica.

Il concerto include brani che vanno dalle suggestive melodie dell’anonimo arabo-andaluso del XII secolo a virtuosismi di compositori rinomati come John Dowland e Giovanni Girolamo Kapsberger.

La presentazione del concerto è a cura di Giuseppe Rotondo, Presidente BCsicilia sede di Castelbuono e Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare accento alla promozione della musica antica, inclusi repertori medievali, rinascimentali e barocchi.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.