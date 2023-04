Nasce a Gangi l’Associazione “Rigenerazioni”

In un’assemblea molto partecipata è nata a Gangi una nuova associazione che fa tesoro di un percorso politico, valoriale e culturale costruito negli ultimi anni nella cittadina madonita.

Oltre quaranta soci fondatori di “Rigenerazioni” hanno affidato i primi due anni di vita dell’associazione a un consiglio direttivo composto da tredici consiglieri.

Ai componenti eletti del consiglio direttivo nelle persone di Giuseppe Angilello, Antonino Zito, Angela Seminara, Antonella Barreca, Giuseppe Nasello Francesco Paolo Pinello, Aldo Nasello, Andrea Migliazzo, Carmelo Scattareggia, Anna Maria Alaimo, Antonino Torregrossa, Giovanni Palmeri, Margherita Dinolfo, si affiancheranno di diritto i consiglieri comunali del gruppo consiliare “Rigenerazioni Gangi”.

L’assemblea ha eletto Giuseppe Angilello presidente e Antonino Zito vicepresidente, mentre svolgeranno il ruolo di segretario Antonella Barreca e di vice-segretario Antonino Torregrossa. Le casse dell’associazione sono state affidate al tesoriere Andrea Migliazzo.

L’associazione avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale e socio – economico di Gangi inserita nel contesto territoriale madonita attraverso una serie di iniziative che si snoderanno nei prossimi mesi.

“Sono contento perché questa sera si respira un bell’entusiasmo, c’è tanta voglia di fare e tante idee da mettere in campo – così si chiude la giornata il geometra Giuseppe Angilello – la costituzione di questa associazione è la dimostrazione che abbiamo un gruppo di giovani e non, gangitani, che vogliono lavorare per offrire alla nostra città idee e valori nel rispetto della legalità e della crescita culturale sociale ed economica. Cresceremo insieme ognuno con la propria libertà e con i propri sogni. Subito inizieremo il tesseramento e contiamo di fare quanto è nelle nostre possibilità per il bene della nostra comunità”.