“Noi rivogliamo Le Fontanelle” – Una istanza di civiltà per il Teatro – [VIDEO]

Cari amici, rieccoci. Come vedete non era uno scherzo perché c’è poco da scherzare e da ridere. Anzi ci sarebbero tutti i presupposti per piangere, pensando che ci sono due milioni di euro per il restauro del teatro Le Fontanelle e chi deve decidere ha stabilito che i soldi per il palcoscenico e tutti gli arredi teatrali, e quasi certamente anche per la balconata, verranno impiegati invece per costruire una inutile ed obbrobriosa strada dietro il castello e forse qualche altra cosa di nessuna utilità.

Col video pubblicato l’altro ieri, per confutare lo slogan che le Fontanelle, in un anno, servirebbero solo per tre giorni di veglione, si è voluta velocemente documentare una parte minima di attività che negli anni si svolsero alle Fontanelle: dalla grande pièce teatrale, alla commedia leggera, dai concerti di cantanti all’epoca in voga, alle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia, ai congressi politici.



Il video che pubblichiamo oggi, mentre riproduce il penoso stato interno della struttura, presenta le personalità e i gruppi culturali e teatrali che con il Comitato per Le Fontanelle portano avanti una istanza di civiltà per il TEATRO.

Ancora pochi giorni di attesa e su questi stessi schermi andremo in onda, in diretta streaming, con una lunga serata di musica, di danza e di spettacoli semplicemente e soltanto per chiedere, senza nessun altro fine, che rivogliamo il TEATRO, che rivogliamo LE FONTANELLE.