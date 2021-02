Nuovo incendio nei pressi di via Santa Lucia. Distrutto un capanno

Nella tarda mattinata di oggi giovedì 25 febbraio i volontari dell’AVY di Castelbuono sono intervenuti per domare un incendio in corso nei pressi di via Santa Lucia. Ad andare in fiamme, oltre le sterpaglie, anche un capanno contenente diverse suppellettili.

Constatata la pericolosità delle fiamme che avvolgevano il capanno, i volontari hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali giunti sul posto hanno trovato all’interno una bombola di gas che fortunatamente non è esplosa.

Presenti sul posto i volontari AVY, i Vigili del Fuoco, il sindaco a supporto con l’autocisterna comunale e le forze dell’ordine. Il fuoco è stato domato e ciò che restava del capanno abbattuto. In basso le foto pubblicate dall’AVY Castelbuono. La stessa zona era stata interessata da un principio d’incendio solo 20 giorni fa.