Palermo: settimane di arte, cultura ed approfondimenti… …fra questi “Fotoriflettendo” con una selezione del Concorso Fotograficocurata da Vincenzo Cucco

L’Associazione Fotoriflettendo ha accolto, con entusiasmo e immenso onore, l’invito a far parte dell’organizzazione della XII edizione “Settimana delle Culture 2023” con una selezione delle opere fotografiche più significative selezionate fra le partecipanti al “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono”.

La “Settimana delle Culture 2023” si svolgerà dal 13 al 28 maggio p.v. nelle più interessanti locations della Città di Palermo che ne accoglieranno le varie attività.

Un ricchissimo calendario di iniziative di qualità che nell’offrire alla comunità numerosi spunti di riflessione, cultura ed intrattenimento, dimostra anche il forte impegno civile ed il potenziale comunitario che la nostra città sa esprimere.

La cultura, la condivisione e l’impegno, segnali espressi in modo forte da questo appuntamento che cresce di anno in anno, esprimono anche un messaggio di partecipazione al cambiamento che evidenzia le parti migliori di Palermo, che vuole e sa essere al passo coi tempi.

L’Associazione Fotoriflettendo, promotrice del “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, Premio giovani Fotoriflettendo” sul trampolino di lancio con la 23° edizione 2023 con la tematica di punta “Scherzo, satira, ironia. Uno sguardo sulla realtà”, sarà, quindi, presente al “Palazzo Trinacria della Fondazione Pietro Barbaro” in Via Butera 24, in Palermo, nello spazio dedicato, nell’ambito della sezione fotografica.

Vincenzo Cucco, nella qualità di responsabile del settore fotografia e promotore del Concorso Fotografico, d’intesa con il Consiglio Direttivo della predetta Associazione, di cui ne è anche orgoglioso presidente, ha curato la selezione delle fotografie da esporre fra quelle premiate, e quindi selezionate da giurie altamente qualificate, nell’ambito del Concorso Nazionale di Fotografia, Città di Castelbuono a cui è stato dedicato annualmente dal 2000 al 2022 il Premio giovani.

Il “Premio giovani Fotoriflttendo” viene attribuito di volta in volta alla fotografia più significativa presentata dai giovani partecipanti, da zero a 26 anni, indipendentemente dalla categoria e sezione. Premio giovani Fotoriflettendo che quest’anno sarà dedicato al pittore Momò Calascibetta.

Ecco gli autori delle fotografie esposte: Valentina Minutella / 2004, Giulio Turrisi / 2005, Carlo Melloni / 2006, Alessandro Savarese /2007 – 2012, Giuseppe Marinelli / 2008 – 2009, Antonino Filippone / 2010, Miche Puccia / 2011 – 2014, Livia Mancinelli / 2015-2021, Maria Di Pasquale /2016, Federico Oddo /2018-2019, Sophia Bellina /2019, Arianna Li Volsi /2022.

L’inaugurazione dell’evento è prevista per domenica 14 maggio alle ore 11 all’interno dello stesso Palazzo Trinacria – Palermo – e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 16,00 alle 19,00 fino al 28 maggio p.v., domenica 21 anche dalle ore 10 alle ore 13,00.

