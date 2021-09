Parco delle Madonie: un annullo filatelico per celebrare il Geopark e il geologo Giuseppe Torre

Petralia Sottana – Un successo la manifestazione per celebrare i 10

anni dall’intitolazione della sezione geologica del museo Antonio

Collisani a Giuseppe Torre e i 20 anni di iscrizione del parco delle

Madonie all’European Geopark Network Unesco.

Per l’occasione un prezioso annullo filatelico, per la gioia dei tanti

collezionisti filatelici e non.

Ieri, nella sala consiliare del municipio di Petralia Sottana, una

postazione di poste Italiane è stata a disposizione per filatelici e

appassionati. per la presentazione dell’iniziativa, presenti il

Sindaco Leonardo Iuri Neglia, il presidente dell’Ente Parco delle

Madonie, Angelo Merlino, le Massime Autorità Civili e militari che

operano nel territorio e i vertici del Museo diretto da Alessandro

Torre. Dal presidente Merlino vivo compiacimenti per quanto

realizzato, per l’eccellente grafica delle cartoline celebrative che

raccontano il Geopark, con i suoi prestigiosi siti, e l’Opera svolta

da Giuseppe Torre, il noto geologo madonita. E naturalmente un sentito

ringraziamento ai protagonisti che ogni giorno si impegnano Custodire

o portare nel mondo le meraviglie del Geopark, un racconto di milioni

di anni. Forte l’appello del presidente Merlino per la tutela di

questo patrimonio.