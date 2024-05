Per i 100 anni dell’uccisione di Giacomo Matteotti . Intervento dell’avv. Mario Lupo con annesso componimento di Vincenzo Baggesi

(Di Mario Lupo) – Cento anni fa fu ucciso dai fascisti l’on. Giacomo Matteotti, deputato socialista che aveva osato denunziare le violenze e i brogli elettorali compiuti proprio dai fascisti nelle elezioni del 6 aprile 1924.

L’omicidio avvenne il 10 giugno e il corpo fu ritrovato il 16 agosto di quell’anno.

Il feroce delitto suscitò una generale indignazione, mettendo a rischio la leadership di Mussolini che però fu salvato dal voto di fiducia del Senato.

Voglio ricordare il delittuoso avvenimento riportando qui di seguito il forte componimento poetico che “il fabbro ferraio Baggesi Vincenzo da Castelbuono” (così amava firmarsi) pubblicò nella prima pagina del numero 14 del 20 luglio 1924 de “il bancarello” (il giornale fondato da mio padre nel 1921, intitolato dal 1935 “L’Eco delle Madonie”, con “il bancarello” come sottotitolo, e dal 1947 fino al 2019, quando cessò la pubblicazione, intitolato “Le Madonie”, sempre con il sottotitolo “il bancarello”).

Vincenzo Baggesi, artigiano di grande bravura, dotato di una buona cultura per quei tempi, favorito dall’avere compiuto studi superiori, fu un sensibilissimo, profondo, poeta popolare, in lingua e in dialetto, che, si può dire numero dopo numero, dal 1921 e fino alla sua morte avvenuta nel 1934, arricchì le pagine de “il bancarello”, dedicando suoi componimenti ai vari eventi cittadini.

Meriterebbe un riconoscimento pubblico, anche con la pubblicazione della raccolta del suoi componimenti poetici.

Tornando al componimento per l’uccisione dell’on. Matteotti, si noterà come Baggesi, pur definendosi nel titolo “simpatizzante del fascismo”, non abbia risparmiato di denunziare l’appartenenza, anche di alto livello, degli assassini a quel partito.

AMAREZZE

L’INDIGNAZIONE SPASSIONATA E SINCERA

di un simpatizzante del Fascismo

contro gli assassini dell’ON. MATTEOTTI