Petralia Soprana, Consiglio comunale aperto per chiedere interventi urgenti contro il caro energia

Ascolta l'articolo

(22/10/2022) Petralia Soprana – Consiglio Comunale aperto contro il caro energia. Cittadini, commercianti e organizzazioni sindacali quali la Confesercenti e si sono riuniti a fianco dei consiglieri comunali e dell’amministrazione per denunciare lo stato di crisi e la disperazione in cui si trovano le famiglie e le imprese. Il sindaco Pietro Macaluso e il Vice Presidente del Consiglio Rita Velardi si faranno portavoce, assieme a tutti gli altri amministratori del territorio, presso i nascenti governi Nazionale e Regionale della disperazione di chi non riesce più a pagare le bollette energetiche e si trova sul baratro economico. Una tragica situazione che è stata già denunciata alle autorità competenti e che sarà rappresentata da Pietro Macaluso, nella qualità di Presidente dell’Unione Madonie, al Prefetto e al procuratore della Repubblica di Palermo.

Il Consiglio Comunale, dopo avere ascoltato gli interventi e le proposte venute dalla folta platea, all’unanimità ha approvato un documento che sarà inviato a tutte le autorità competenti nel quale viene riassunto oltre al problema le proposte per fare fronte alle esigenze immediate delle famiglie ad iniziare da una forte e decisa interlocuzione con le società di distribuzione energetica e del metano per obbligarli a concedere una rateizzazione, senza alcun costo aggiuntivo, delle bollette emesse e che aziende e famiglie sono impossibilitati a pagare. Tra le altre richieste anche quella di individuare misure di supporto alle famiglie e ai singoli cittadini, con “bonus energia”, ridurre al 4% l’IVA sul pellet e avviare una analisi su eventuali pratiche speculative e di “cartello” tra le imprese e gli importatori; individuare nuove misure a sostegno di Comuni per far fronte al caro-energia e ai costi in aumento di energia elettrica e del gas definire con urgenza le misure specifiche per incentivare le “comunità energetiche”, accelerare provvedimenti che possono favorire la rapida installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili, sostenere il “tetto” europeo al prezzo del gas e fissare un tetto nazionale al prezzo del gas.

Il Comune di Petralia Soprana si mobilita e chiede interventi urgenti. Non sono state escluse azioni eclatanti per fare sentire la voce dei cittadini e degli amministratori che si preparano a varie azioni di protesta ed a partecipare alla manifestazione che si terrà nei primi giorni di novembre a Palermo.