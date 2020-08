Piedincammino per Marianna. Domenica 30 agosto passeggiata naturalistica

Le ragazze di Piedincammino organizzano una passeggiata naturalistica a portata di tutti allo scopo di raccogliere fondi per Marianna Bonomo.

L’appuntamento è fissato per domenica 30 agosto alle ore 10.00 presso il piazzale dell’ex albergo Milocca.

Da lì inizierà la passeggiata che si concluderà in località Monticelli. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ognuno sarà libero di offrire il proprio contributo che verrà totalmente devoluto per aiutare Marianna. Maggiori informazioni nella locandina in basso.