Primo test per il servizio di accompagnamento assistito di Tutti Inclusi durante l’Infiorata di Castelbuono

Dal 2 al 4 giugno 2023, durante i giorni dell’Infiorata tenutasi a Castelbuono, l’Associazione Glenn Gould, nell’ambito del progetto Tutti Inclusi finanziato da Fondazione con il Sud, ha attivato un servizio di accompagnamento assistito, insieme alla Proloco di Castelbuono, anch’essa partner di progetto, per un gruppo di turisti proveniente da Erice.

Il servizio di accompagnamento ha previsto l’uso di un mezzo elettrico accessibile.

Il mezzo elettrico collaudato per trasporto di persone in strada con pedana di accesso per sedia a rotelle, fino a un numero di 5 passeggeri in totale oltre all’autista, è in dotazione dell’Associazione Glenn Gould, è stato acquistato con i fondi del progetto Tutti Inclusi ed è destinato a favorire l’accessibilità degli eventi, culturali e non, del territorio che decidono di implementare i loro servizi in tal senso, con la possibilità di essere noleggiato.

In occasione dell’Infiorata ha permesso a chiunque ne avesse necessità di arrivare più agevolmente in Piazza Castello.

Il punto di raccolta è stato individuato al Parco delle Rimembranze che, a completamento dei lavori attualmente in atto, sarà destinato a diventare il front office accessibile per i turisti che arrivano a Castelbuono.

Il servizio di accompagnamento – già testato in occasione del Funghi Fest di Castelbuono nell’ottobre 2022 (per un gruppo di turisti proveniente da Capo d’Orlando) – si è rivelato anche in questa occasione molto efficace e decisamente apprezzato dai fruitori che, purtroppo, ne hanno sottolineato la sua eccezionalità rispetto ai tanti eventi cui sono soliti partecipare.

Riguardo a tale ultimo aspetto, uno degli obiettivi specifici del progetto Tutti Inclusi è appunto rendere più accessibili gli eventi che si svolgono sul nostro territorio, prevedendo nuovi servizi e il generale miglioramento di quelli già esistenti, soprattutto in favore delle persone generalmente impossibilitate alla loro fruizione per mancanza di adeguato supporto.