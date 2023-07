Progetto Auser a Polizzi Generosa: panchine dipinte per dare vita al centro storico

di Antonio David (MadonieNews) – L’Auser trasforma Piazza Gramsci con le panchine colorate, grazie all’impegno dei cittadini volontari. L’Auser, associazione di volontariato, ha donato al Comune la prima panchina colorata con la frase motivante “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”, citando le parole di Padre Pino Puglisi. Questo progetto rappresenta il risultato dell’impegno sociale e volontario di un gruppo di cittadini, in particolare delle volontarie donne dell’Auser, che per mesi si sono dedicate a dipingere le panchine, riempiendo di colore le lunghe giornate invernali di Polizzi.

Ora, Piazza Gramsci assume una nuova veste grazie alle sei panchine colorate che sono state collocate al suo interno. Questo è solo il primo passo di un ampio programma in corso di realizzazione, che prevede di colorare l’intero centro storico con l’aggiunta di ulteriori elementi d’arredo, partendo proprio da Piazza Gramsci e trasformando la fontana in un elemento vivo e animato, insieme all’intera piazza.

Questa iniziativa rappresenta solo una delle brillanti idee delle socie dell’Auser, che l’Amministrazione comunale vuole fortemente sostenere per dare colore agli elementi grigi della città, aggiungendo un tocco vivace e un segno distintivo all’intero paesaggio urbano del corso principale. I volontari dell’Auser dimostrano che è possibile fare qualcosa di concreto per la propria comunità, lavorando insieme in modo semplice e gratificante.

La colorazione delle panchine, che sono semplici elementi d’arredo, rende l’esperienza di sedersi ancora più invitante e sociale. Un ringraziamento e un merito vanno all’Auser, in particolare a tutte le donne che hanno partecipato a questa iniziativa, e al CESVOP per il sostegno fornito. Questo progetto rappresenta uno stimolo per continuare su questa strada, arricchendo la comunità e rendendo il paesaggio urbano più vivace e accogliente.