“Progetto Cinema” in via sperimentale nelle Case di riposo di Castelbuono

Partendo dalla considerazione che la visione di un film può essere una risorsa positiva per potenziare la comunicazione, le argomentazioni, i vissuti e per condividere emozioni e sensazioni, all’interno delle case di riposo di Castelbuono si è dato il via, in via sperimentale, al “Progetto Cinema”. Giovedì alle 16 parte degli ospiti della casa di riposo Domus Castello si ritrovano ad assistere alla proiezione del film l’amore non va in vacanza (The Holiday) ed a discuterne, al termine, coadiuvati dalla coordinatrice psicologa e psicoterapeuta Gabriella Martorana e dagli educatori della struttura.

Scopo principale del progetto è quello di stimolare gli ospiti alla discussione, al confronto, allo scambio di idee ed emozioni e alla partecipazione attraverso gli stimoli offerti dall’arte cinematografica.

Sarà il primo appuntamento, sperimentale, al quale ne possono seguire altri contando sulla preziosa collaborazione delle volontarie del Servizio Civile Universale Antonia Biundo e Giulia Castiglia.



Pro Loco di Castelbuono APS