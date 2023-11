Risposta del sindaco Cicero all’interrogazione della Costituente in merito ai lavori di sistemazione di alcuni letti fluviali

Riceviamo e pubblichiamo in basso la riposta scritta del sindaco Cicero all’interrogazione consiliare del gruppo di minoranza Costituente per la Castelbuono di domani, in merito ai lavori di sistemazione di alcuni letti fluviali e alla variazione di bilancio dell’amministrazione, relativa al pagamento del gasolio per l’utilizzo di un escavatore di una ditta privata.

Capogruppo consiliare Prof.ssa Cangelosi Annamaria

Presidente del Consiglio Sig. Mauro Piscitello

Capogruppo di maggioranza Dr.ssa Lucia Sapuppo

Segretario gen. Dr. Vincenzo Quagliana

Oggetto: Risposta scritta interrogazione del 20.11.2023 prot. 23 622.

In riferimento alla vostra interrogazione in oggetto, vi invio in allegato una nota in cui rispondo alle domande da voi formulate.

Vi informo che i costi del gasolio che abbiamo anticipato per questa sistemazione dell’alveo del fiume sono stati recuperati con il pagamento di 3 € al metro cubo del materiale prelevato, infatti, ad oggi abbiamo incassato un totale di € 7.375,00

Vi comunico anche che non ho emanato nessuna determinazione sindacale per affidare l’incarico all’Associazione Amaltea, ma la determina a cui fate riferimento è stata emessa dagli Uffici dei Servizi Sociali per la gestione e il supporto all’inserimento socio-lavorativo, di soggetti svantaggiati che operano per la pulizia delle cunette stradali, delle scarpate e della regimentazione delle acque piovane nelle strade delle contrade e fuori dal centro abitato.

Preciso che non stiamo rialzando niente, ma stiamo rimuovendo un metro e mezzo di materiale inerte per 35 metri di larghezza, che va dal ponte su cui passa la SS 286 al Ponte Vecchio, così come autorizzato dall’Autorità di Bacino Idrografico della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda i terreni attigui alla zona di intervento dell’alveo del fiume, non siamo a conoscenza di presenza di cumuli di pietre o di pietre triturate.

Vi informo inoltre che, come spiegato nella nota allegata, la società Ecoedil ha prelevato soltanto 12 camion di pietra di 15 m3 ciascuno, quindi non so rispondere a quello che voi avete visto in località vicina.

Vorrei sottolineare la novità di questo intervento, che consente di mettere in sicurezza un tratto di fiume senza gravare sulla finanza pubblica. L’intervento prevede l’utilizzo dei materiali sovralluvionali per sistemare strade e aree a parcheggio pubblico, e di offrire ai cittadini che ne hanno bisogno la possibilità di acquistare questo materiale a un prezzo vantaggioso, per poter realizzare opere di manutenzione o nuovi insediamenti. In questo modo, si favorisce l’economia locale di Castelbuono. Infatti, un metro cubo di inerti prelevato nelle cave costa dai 10 ai 12 euro, mentre noi lo facciamo pagare a 3 euro al metro cubo. Ci rammarica che, invece di apprezzare l’attività innovativa che l’Amministrazione Comunale di Castelbuono ha avviato, ci siano state polemiche basate su formalismi. Noi continueremo a operare con serenità, nel rispetto delle norme e delle leggi, e con la flessibilità del buon padre di famiglia, che ha la consapevolezza di gestire la cosa pubblica solo per il bene comune, e ha il coraggio di mettere in campo idee e pratiche amministrative e tecniche che servono a far risparmiare l’Ente Comune e a dare risposte tempestive ai bisogni della comunità.

Per far comprendere meglio ai lettori la nota pubblicata, alleghiamo l’interrogazione presentata dalla “Costituente per la Castelbuono di domani” Colgo l’occasione per porgervi distinti saluti.

Il sindaco, Mario Cicero