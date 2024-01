Sabato 6 gennaio in piazza Margherita comizio del sindaco e del presidente del Consiglio comunale

Governare per il bene di tutti

(Riceviamo e pubblichiamo) – Sabato 6 gennaio 2024, alle ore 19:30, in piazza Margherita, il Sindaco Mario Cicero , a nome dell’Amministrazione comunale, terrà un comizio. Il Presidente del Consiglio, Mauro Piscitello darà il saluto. Al comizio verranno illustrati i risultati dell’attività amministrativa dell’anno 2023 e i progetti per il futuro.

Sarà anche l’occasione per evidenziare come l’Amministrazione comunale abbia operato sempre nel rispetto delle norme e delle leggi, con il coraggio di superare le rigidità burocratiche, al fine di garantire alla Comunità soluzioni tempestive ed efficaci alle esigenze quotidiane. A supporto di tutto ciò, si riporta una frase del Prof. Sabino Cassese, giurista italiano e giudice della Corte Costituzionale che sottolinea “la raccomandazione è di restituire discrezionalità alla dirigenza spingendola ad innovare, con la consapevolezza che si può anche sbagliare in buona fede senza che questo si risolva i un contesto sanzionatorio”.