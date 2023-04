“Schizzi d’Arte”. Progetto promosso dalla CTA “Fauni” di Castelbuono, in collaborazione con il Liceo artistico di Cefalù

Schizzi d’Arte è il risultato di un progetto promosso dalla Comunità Terapeutica Assistita ‘”Fauni” di Castelbuono, in collaborazione con il Liceo Artistico Bianca Amato di Cefalù, svolto dal gennaio 2023 fino a oggi con lo scopo di attivare dei percorsi di Art-therapy destinati ai pazienti in cura presso la Comunità.

L’Arteterapia nei contesti psichiatrici si rivela molto utile per promuovere l’autostima, incrementare la socializzazione ed entrare in contatto con il proprio mondo emotivo, che spesso risulta caotico o frammentario.

L’Arteterapia, si avvale del materiale artistico come codice primario di comunicazione, utilizza un linguaggio più accessi bile e semplice, che con la manualità e la produzione artistica promuove nuovi significati, attiva il mondo del simbolico, rielabora le emozioni e aiuta a ricostruire la propria storia di vita.

Tutto questo è stato possibile grazie al fondamentale impegno del Liceo Artistico Bianca Amato di Cefalù, che ha inserito tale progetto all’interno del periodo formativo di alternanza scuola lavoro, della sua dirigente che ha da subito sostenuto l’idea progettuale, degli insegnanti che hanno con professionalità guidato l’attività laboratoriale e degli studenti che hanno partecipato attivamente.