Screening delle malattie sessualmente trasmesse: L’Asp di Palermo al Molo Trapezoidale del Porto

L’Asp di Palermo parteciperà sabato 2 e domenica 3 all’iniziativa di prevenzione promossa dall’Università degli Studi di Palermo “Scegli da che parte stare”, organizzata al Molo Trapezoidale del Porto in occasione della “Giornata Internazionale contro l’HPV”.

A bordo di un ambulatorio mobile gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale effettueranno lo screening delle malattie sessualmente trasmesse. Sarà possibile ricevere gratuitamente anche la somministrazione del vaccino anti HPV per i cittadini target previsti dalla Regione Sicilia (da 12 a 45 anni per le donne e da 12 a 26 anni per gli uomini). L’attività al pubblico è in programma, sia sabato 2 che domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle 17. (nr)