Segnalazione: buca pericolosa alle spalle dell’ufficio postale di Castelbuono

Pubblichiamo di seguito la segnalazione ricevuta da parte di alcuni residenti della zona alle spalle dell’Ufficio postale di Castelbuono. Si tratta esattamente di via Caduti per la libertà dei popoli dove all’incrocio con la strada che sale verso via Geraci si trova da più di quaranta giorni una buca scavata, con buona probabilità, per riparare la rottura di un tubo della conduttura idrica.

Come si evince dalle foto la buca si presenta significativamente profonda e di conseguenza pericolosa per passanti e bambini. Dunque la segnalazione di alcuni residenti tramite il nostro blog, affinché gli organi preposti procedano ad una rapida fine dei lavori e successiva messa in sicurezza della zona.