Servizio pubblico sportello pagamenti del Comune di Castelbuono. Nel 2023 oltre 6000 operazioni

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nel 2017, immediatamente dopo l’insediamento della nuova Amministrazione, è stato riattivato lo sportello pagamenti presso il Municipio. Questo servizio offre ai cittadini la possibilità di pagare diverse tasse, tra cui quelle per la mensa scolastica, l’illuminazione votiva, l’acquedotto comunale, lo scuolabus, le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l’uso del suolo per il pascolo, la tassa per il rilascio del tesserino funghi, l’imposta di soggiorno, l’asilo nido, ecc. Allo sportello è impegnata una dipendente comunale ed è aperto martedì mattina, mercoledì pomeriggio e giovedì mattina.

Questo è uno dei tanti servizi che l’Amministrazione comunale offre ai cittadini, avvicinando il palazzo comunale alla comunità. Nel 2023, lo sportello pagamenti ha registrato oltre 6000 operazioni, consentendo ai cittadini un risparmio complessivo di ben €10.000, dato che non sono previste spese per le operazioni effettuate. Il Sindaco auspica che i cittadini facciano un uso sempre più esteso di questo servizio. Questo non solo permette all’Ente di avere un accredito più rapido delle somme incassate nella cassa comunale, ma offre anche il vantaggio di esonerare i cittadini dal pagamento delle spese operative.

L’amministrazione comunale