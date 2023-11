Suidi in autostrada, tragedia sfiorata sabato scorso nei pressi dello svincolo Castelbuono-Pollina

Sempre più spesso gli automobilisti segnalano incontri pericolosi lungo l’autostrada Palermo-Messina, dove esemplari di suidi invadono le carreggiate. Sabato scorso, presso lo svincolo Castelbuono Pollina, la situazione ha raggiunto il culmine con lo scontro violento tra un’auto e un suide. Ciò che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia fortunatamente ha lasciato la conducente illesa e con qualche escoriazione, ma l’incidente ha causato ingenti danni al veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Stradale di Buonfornello. Gli automobilisti sono ora invitati alla massima cautela lungo questo tratto autostradale, considerando la crescente presenza di animali selvatici.

Sulla questione è intervenuto il deputato all’Ars Matteo Sciotto (Scn) che è stato testimone oculare della presenza di quattro cinghiali in autostrada, questa la dichiarazione a mezzo social: “Possibile rischiare la vita percorrendo l’autostrada ME/PA? Stanotte alle due, dopo 12 ore di lavoro in Commissione Bilancio, mentre rientravo da Palermo in compagnia del mio amico Benedetto Merulla, quattro cinghiali hanno attraversato pericolosamente la carreggiata sull’A/20 nei pressi dello svincolo di Castelbuono, mettendo a rischio la vita nostra e degli altri automobilisti. Tutto questo, in autostrada, non è tollerabile: è gravissimo. Il CAS si attivi immediatamente … o dobbiamo aspettare la tragedia prima di agire?”