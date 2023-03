Tutti gli appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna tante le iniziative e gli appuntamenti organizzati per favorire momenti di riflessione e di incontro. Un programma vario per il mese di Marzo che pone al centro i diritti e la vita delle donne nella società e nel mondo, odierno e passato. Il Comune di Castelbuono, con delibera di giunta, lo scorso giovedì, ha approvato la mozione proposta dall’ANCI di dedicare le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna alla condizione femminile in Afganistan e in Iran, aderendo alla campagna prommossa da ANCI “Against – Contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e in Afganistan”, esprimendo ferma condanna, solidarietà e vicinanza alle donne afgane ed iraniane.

Per questo nella serata dell’8 Marzo saranno illuminate di giallo il prospetto della casa comunale e in seguito verrà promossa presso le Autorità nazionali affinchè sostengano una moratoria per far inserire gli autori di tali violenze nella lista dei terroristi internazionali.

L’Amministrazione Comunale