Ultimo giorno di Castelbuono Funghi Fest. Come sempre la giornata domenicale è quella della pacifica invasione di miglia di visitatori

L’organizzatore Lagrua: «L’accoglienza del nostro paese e le bontà gastronomiche sono il mix vincente dell’evento»

La terza e conclusiva giornata del ricco programma dell’edizione 2023 del Castelbuono Funghi Fest è in programma domenica 22 ottobre. Con le previsioni meteo che portano nuovamente al bel tempo è attesa la folla delle grandi occasioni per le strade del centro storico del paese madonita.

La diciassettesima edizione dell’evento autunnale castelbuonese ha vissuto i primi due giorni all’insegna dell’ormai tradizionale cliché che lo ha consacrato tra gli appuntamenti di richiamo turistico più importanti di Sicilia.

Quello di domenica 22 ottobre si preannuncio ancora ricco di appuntamenti. Ancora in bella evidenza le mostre permanenti del Museo Civico, presso il Castello dei Ventimiglia, e del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo presso il complesso monumentale di San Francesco, alle quali si aggiungono quella al Centro Sud di corso Umberto, della personale di Franco Brancatelli “Omini rossi” e quella della seconda mostra mercato d’arte “Artisti a corte”, curata dall’associazione Pittamu di Castelbuono, nel belvedere di viale Castello, alle spalle del maniero medievale dei Ventimiglia.

Nel centro storico, per l’intera giornata, stand gastronomici e gli altri che espongono altre tipologie di prodotti di ogni genere che sono la grande attrazione per i tantissimi visitatori previsti. Come sempre, infatti, nella giornata domenicale di chiusura dell’evento, è prevista una vera e propria “invasione” pacifica di migliaia e migliaia di visitatori. In mattinata, con inizio alle ore 11, sfilerà il gruppo folk che anticipa l’inizio delle prelibate degustazioni di piatti a base di funghi in programma dalle 12 a piazza Castello.

Nel pomeriggio con inizio alle ore 17,30 piazza Margherita ospita la performance dell’artista di strada Jonathan Marquis con lo spettacolo “Esquilibrio”, a seguire, dalle 18, si torna ai piedi del Castello per le degustazioni a base di funghi e tantissime altre eccellenze del territorio mentre alle 18,30 nella “salotto” di piazza Margherita si esibirà l’artista di strada Sara Viola con lo spettacolo di fuochi Dreaming.

“Ancora un’edizione con tantissime presenze – dichiara il presidente del comitato organizzatore Jhonny Lagrua – e ancora tante ne attendiamo nella giornata di domenica che avranno la possibilità di godere delle bellezze del nostro paese e del comprensorio madonita sempre coinvolto in questo evento. Il richiamo di un paese bello e accogliente come Castelbuono e le bontà gastronomiche legate ai funghi confermano il mix vincente della manifestazione arricchita dalla presenza di espositori provenienti da tutta la Sicilia che espongono i loro prodotti”.