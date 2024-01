Un nuovo bivacco fruibile in contrada Catagiddebbi

Un nuovo bivacco è stato eretto a circa 1500 metri di altitudine nei pressi di contrada Catagiddebbi, in una delle zone più suggestive delle Madonie. Questa struttura, costruita con materiali sostenibili quali legno e pietra, è il risultato dell’impegno degli operai dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

Sebbene leggermente più piccolo, il rifugio presenta una struttura analoga a quella di Piano Pomo, è dotata di un soppalco per eventuali posti sacco a pelo, un tavolo e panche, oltre a un pratico focolare per la preparazione di cibi. Rappresenta un punto di sosta ideale per gli appassionati di escursionismo che si avventurano tra le bellezze delle Madonie, offrendo un rifugio sicuro e confortevole.

La costruzione del nuovo rifugio si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del patrimonio forestale siciliano promosso dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali. L’obiettivo è quello di arricchire l’esperienza della natura per i turisti e gli escursionisti, offrendo un punto di riposo strategico.

Realizzato con materiali sostenibili di origine naturale, il rifugio è già accessibile agli escursionisti e può essere agevolmente raggiunto imboccando il sentiero che da Piano Semprìa conduce verso Cozzo Luminario.