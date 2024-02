Venerdì 16 febbraio in aula consiliare incontro dal titolo “Incendi e siccità”

Il dramma degli incendi sta diventando sempre più rilevante, alla luce del surriscaldamento globale, della mancata manutenzione dei territori e della cura della macchia mediterranea. Fortunatamente, negli anni passati, Castelbuono non è stata coinvolta da incendi devastanti come è purtroppo accaduto in molte altre parti della nostra isola. Ancora oggi, grandi appezzamenti di terreno stanno bruciando in altri continenti del nostro pianeta.

Considerata la grave siccità che sta colpendo i nostri territori, è stato programmato un incontro pubblico in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. L’incontro si terrà venerdì 16 febbraio 2024 presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” di Castelbuono. L’obiettivo è dare voce a degli esperti per promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza collettiva. Questo ci permetterà di preservare i nostri territori e le nostre comunità dal drammatico fenomeno degli incendi.

In allegato troverete la locandina del convegno. Vi aspettiamo numerosi.