Vicenza, la tenente Anna Spallina nuovo comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri forestali

Cambio di comando al Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vicenza.

A presentarla il comandante del Gruppo CC Forestale ten. col. Luca Stella. Il tenente Anna Spallina subentrerà al capitano Daniele Buffa che assumerà lo stesso incarico al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Modena.

Il nuovo ufficiale, classe 1992, di origini siciliane, viene da Castelbuono. Si è laureata con lode nel 2017 in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Milano. Dopo alcuni anni di attività nel privato, vince il concorso per Ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri e nel 2021 giunge a Roma dove frequenta il corso biennale presso la Scuola Ufficiali di via Aurelia, conseguendo un Master di II livello in Conservazione della Biodiversità e Contrasto ai Crimini Ambientali.

Con entusiasmo e determinazione svolgerà il suo primo incarico al comando del N.I.P.A.A.F. di Vicenza che la vedrà coinvolta sul territorio nella prevenzione e nel contrasto dei reati ambientali.

