Ypsigrock: Egle Plytnikaite firma l’artwork della 27esima edizione

Nel 2024 il primo boutique festival italiano andrà in scena dall’8 all’11 agosto

Castelbuono (PA), 31 ottobre 2023. Dopo il sold out dello scorso mese di agosto, con 12.000 presenze registrate, Ypsigrock inizia a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione dell’artwork, che caratterizzerà l’immagine coordinata della 27esima edizione.

L’opera è firmata dall’illustratrice lituana Egle Plytnikaite, che per il lungo week musicale preferito dagli ypsini si è lasciata ispirare dal concetto di isola. L’interpretazione dell’artista di stanza a Vilnius va ad esaltare l’essenza che caratterizza Ypsigrock nel panorama europeo dei festival estivi: un’isola felice nel cuore della Sicilia, un luogo speciale in cui le persone si riuniscono per celebrare la musica, l’arte e la cultura.

Per realizzare la sua opera Egle Plytnikaite nelle ultime settimane ha lavorato a stretto contatto con Marcella Campo, direttrice creativa del brand e responsabile comunicazione del festival, prendendo spunto dalle parole del poeta inglese John Donne: se “nessuna persona è un’isola”, come suggerisce una delle sue metafore più note, è anche vero che nessuna isola è davvero un’isola. Un’isola può essere molto più di una porzione di terra circondata dall’acqua; può rappresentare l’unicità stessa dell’identità comune e delle esperienze condivise indimenticabili che la caratterizzano. Ypsigrock – isola dell’anima – è un rifugio di condivisione, dove la musica diventa un linguaggio universale, che unisce cuori e vite; dove gli artisti e gli spettatori sono navigatori moderni, esploratori delle relazioni umane.

“Per il concept che sta alla base dell’illustrazione che caratterizzerà l’identità visiva della prossima edizione di Ypsigrock – spiega Marcella Campo – abbiamo voluto sviluppare con Egle Plytnikaite il tema dell’isola, andando oltre le caratteristiche fisiche, geografiche o architettoniche del territorio di Castelbuono, per sublimare le singolarità identitarie che distinguono la community del festival. A Ypsigrock ogni nota, ogni sguardo, ogni sorriso, ogni connessione rafforza il legame che unisce organizzazione, volontari e pubblico, festival e territorio, dimostrando che insieme siamo un’isola felice, capace di percepire, mentre il presente si sta compiendo, che il futuro è già nostalgia”.

“La mia illustrazione – dice Egle Plytnikaite – è stata ispirata dal mare, dalle antiche leggende dell’isola e dagli ornamenti tradizionali delle maioliche siciliane. Ho cercato di creare qualcosa di sensuale che descrivesse l’atmosfera magica di Ypsigrock e della sua comunità, invitando il pubblico a immergersi in questa esperienza”.

L’edizione numero 27 di Ypsigrock Festival andrà in scena da giovedì 8 a domenica 11 agosto 2024 a Castelbuono, nelle consuete e ricercate venue dell’incantevole borgo immerso tra le montagne delle Madonie. La direzione artistica è già al lavoro sulla line up, che come al solito porterà sui palchi del festival esclusività̀, ricercatezza, debutti, prime assolute ed esibizioni uniche in Italia, grazie alla Regola dell’Ypsi Once. Questo è uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana, che detta una precisa scelta: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker.

Egle Plytnikaite – Biografia essenziale

Egle Plytnikaite è un’illustratrice freelance di stanza a Vilnius, Lituania. Le sue opere sono minimal, colorate e concettuali; spesso utilizzano texture sottili che conferiscono al suo lavoro un calore vintage, pur mantenendo un’estetica contemporanea. Egle si occupa di diversi progetti sociali, editoriali e commerciali per una vasta gamma di clienti, tra cui il New York Times, il Wall Street Journal, il Guardian, Die Zeit, Harper’s Bazaar, la Bank of America e molti altri. L’obiettivo dell’illustratrice è creare opere che catturino l’attenzione e mettano in discussione la nostra visione del mondo.